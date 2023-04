Como Tirar Cheiro de Alho da Mão: Dicas Infalíveis

Se você adora cozinhar e gosta de usar alho em suas receitas, sabe como é difícil como tirar cheiro de alho da mão.

O alho é um ingrediente muito utilizado na culinária, mas também é conhecido por deixar um cheiro forte nas mãos.

Esse cheiro pode ser difícil de remover e pode persistir mesmo após lavar as mãos várias vezes. Felizmente, existem várias maneiras de eliminar o cheiro de alho das mãos.

Mas não se preocupe, vamos compartilhar aqui, algumas dicas infalíveis para ajudá-lo a se livrar do cheiro de alho das mãos.

Dicas para Tirar o Cheiro de Alho da Mão

Use água e sal

Misture sal com água morna e esfregue as mãos com essa solução. O sal ajuda a esfoliar a pele, eliminando as células mortas e removendo o cheiro de alho.

Esfregue as mãos com limão

Corte um limão ao meio e esfregue as mãos com a polpa do limão. O ácido cítrico presente no limão ajuda a neutralizar o odor do alho.

Use vinagre branco

Misture vinagre branco com água e esfregue as mãos com essa solução. O vinagre ajuda a neutralizar o cheiro do alho e ainda amacia a pele.

Esfregue as mãos com bicarbonato de sódio

Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e água e esfregue as mãos com essa mistura. O bicarbonato ajuda a absorver o odor do alho.

Use pasta de dentes

Aplique uma pequena quantidade de pasta de dentes nas mãos e esfregue bem. A pasta de dentes contém bicarbonato de sódio e outros ingredientes que ajudam a neutralizar o cheiro do alho.

Lave as mãos com água e sabão de aço inoxidável

Lave as mãos com água fria e sabão de aço inoxidável. Esfregue as mãos com a esponja de aço inoxidável para ajudar a remover o cheiro de alho.

Esfregue as mãos com café moído

Faça uma pasta com café moído e água e esfregue as mãos com essa mistura. O café ajuda a neutralizar o odor do alho.

Use água e vinagre de maçã

Misture vinagre de maçã com água e esfregue as mãos com essa solução. O vinagre de maçã ajuda a neutralizar o cheiro do alho.

Esfregue as mãos com aço inoxidável

Esfregue as mãos com uma colher de aço inoxidável sob água corrente. Isso ajuda a remover o cheiro de alho.

Use suco de tomate

Esfregue as mãos com suco de tomate e enxágue com água morna. O suco de tomate ajuda a neutralizar o odor do alho.

Conclusão

O cheiro de alho nas mãos pode ser muito desagradável, mas felizmente existem várias maneiras de removê-lo.

O uso de água e sal até a aplicação de suco de tomate, cada uma dessas dicas pode ajudá-lo a se livrar do odor persistente.

Então, da próxima vez que estiver cozinhando com alho, experimente essas dicas infalíveis para se livrar do cheiro.

Perguntas frequentes sobre “Como Tirar Cheiro de Alho da Mão”

Por que o cheiro de alho é tão difícil de remover das mãos?

O cheiro de alho é difícil de remover das mãos porque o alho contém compostos sulfurosos que se aderem à pele e aos poros das mãos. Esses compostos podem ser difíceis de remover com água e sabão comuns.

Como o sal ajuda a eliminar o cheiro de alho das mãos?

O sal ajuda a eliminar o cheiro de alho das mãos porque é um esfoliante natural que ajuda a remover as células mortas da pele. Além disso, o sal também ajuda a neutralizar o odor do alho.

O que fazer se as mãos ficarem ressecadas depois de usar sal?

Se as mãos ficarem ressecadas depois de usar sal, você pode aplicar um hidratante nas mãos para restaurar a umidade da pele.