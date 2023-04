Fenda do BK: tudo o que você precisa saber sobre a nova atração do Burger King

Se você é fã de fast-food, provavelmente já ouviu falar sobre a Fenda do BK, a nova atração do Burger King.

Mas o que exatamente é a Fenda do BK e por que ela está fazendo tanto sucesso? Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre essa novidade do Burger King.

O que é a Fenda do BK?

É uma promoção do Burger King que oferece aos clientes a chance de comprar um lanche e ganhar outro de graça.

O lanche que é comprado tem uma “fenda” que dá direito ao outro lanche grátis. Essa promoção é válida apenas para alguns produtos específicos e por tempo limitado.

Como funciona a Fenda do BK?

Para participar da promoção, basta comprar um dos lanches que fazem parte da promoção. Ao abrir o lanche, o cliente irá encontrar uma “fenda” que dá direito a outro lanche grátis.

É importante lembrar que a promoção é válida apenas para alguns produtos e por tempo limitado.

Fenda do BK

Quais lanches fazem parte da promoção da Fenda do BK?

A promoção da é válida apenas para alguns produtos específicos. No momento, os lanches que fazem parte da promoção são o Whopper, o Big King, o Cheddar Duplo e o Chicken Sandwich.

Por que a Fenda do BK está fazendo tanto sucesso?

A Fenda do BK está fazendo tanto sucesso porque oferece aos clientes a chance de comprar um lanche e ganhar outro de graça.

A promoção é válida para alguns dos lanches mais populares do Burger King, como o Whopper e o Big King. Essa é uma ótima oportunidade para experimentar novos sabores e economizar dinheiro.

Conclusão

A Fenda do BK é uma novidade do Burger King que está fazendo sucesso entre os clientes. Com a promoção, é possível comprar um lanche e ganhar outro de graça, o que é uma ótima oportunidade para experimentar novos sabores e economizar dinheiro.

A promoção é válida apenas para alguns produtos específicos e por tempo limitado, então aproveite enquanto ainda dá tempo!

Perguntas frequentes sobre “Fenda do BK”

Qual é a validade da promoção da Fenda do BK?

A validade da promoção da Fenda do BK pode variar de acordo com a região e a disponibilidade dos produtos. É importante verificar as condições da promoção no Burger King mais próximo de você.

Posso escolher qualquer lanche para participar da promoção?

Não, a promoção da Fenda do BK é válida apenas para alguns produtos específicos, como o Whopper, o Big King, o Cheddar Duplo e o Chicken Sandwich. É importante verificar os produtos que fazem parte da promoção antes de realizar a compra.

Como faço para obter meu lanche grátis?

Para obter o lanche grátis da promoção da Fenda do BK, basta comprar um dos lanches que fazem parte da promoção e encontrar a “fenda” dentro do lanche. Essa “fenda” dá direito a outro lanche grátis. É importante lembrar que a promoção é válida apenas para alguns produtos específicos e por tempo limitado.